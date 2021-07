Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ Raid shadow Legend - Guérir de l'addiction 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3854 Karma: 973

Raid Shadow Legends est un MAUVAIS "JEU" (Guérir de l'addiction)



Pour ma part, j'ai toujours vu ce jeu comme un jeu poubelle sans aucun intérêt. La réalité est apparemment tout autre pour une bonne partie des personnes qui s'y sont mis et ce n'est pas un hasard quand ton jeu a été crée par une societé... de casinos.

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:57