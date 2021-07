Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 656 Karma: 655

Lors d'une livraison d'un Yacht Laggon 450 au large des côtes portugaises, un groupe d'orques s'est mis à l'attaqué !

Ils ont harcelé les skippers pendant 2 heures et causant des dommages au bateau !





Lagoon 450 Attacked by Orcas (killer whales) off the Portuguese Coast

Contribution le : Hier 23:35:19