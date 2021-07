Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Une streameuse de Twitch reçoit un cadeau du ciel venant de la part d'un inconnu 1 #1

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 661 Karma: 659

Sa notoriété créer par son intelligence suprême est partagé quotidiennement auprès de ses followers qui attendent avec impatience qu'elle leur réponde tout en avançant avec son engin à moteur next-gen... c’est surement un test de leurs parts pour voir sa concentration de répondre aux messages tout en conduisant (au pire elle se casse la gueule et tout le monde profite du balcon)

Dans la vidéo, elle fait une pause, s'assoit et réponds ... puis comme par enchantement, un inconnu venu du ciel lui fait un énorme cadeau



Contribution le : Aujourd'hui 13:25:52