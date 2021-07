Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une impressionnante chute de pierres fait d'énormes dégâts dans le nord de l'Inde 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12920 Karma: 6908



Il y aurait eu 9 morts et 3 blessés, en plus des dégâts matériels qu'on aperçoit dans la vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 17:29:08