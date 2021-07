Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Impressionante chute de pierres en Inde.

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 421 Karma: 578 /!\ On ne le voit pas dans la vidéo mais il y a eu des morts. Âmes sensibles s'abstenir



Au moins neuf personnes ont été tuées et trois blessées, dimanche 25 juillet vers 14h15, dans un incident lié à un glissement de terrain dans le village de Batseri dans la vallée de Sangla, en Inde. De fortes pluies ont déclenché de multiples glissements de terrain dans la région.







Contribution le : Aujourd'hui 22:51:00