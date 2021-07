Robot basketteur + Explosion de joie d'un entraineur

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44506 Karma: 21212







Japanese basketball robot wows at half-time of USA-France game





Toujours aux JO, la joie de l'entraineur Dean Boxall après le titre olympique de sa nageuse Ariarne Titmus au 400m nage libre.



