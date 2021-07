Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Se faire vacciner en compagnie de sa maitresse 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12928 Karma: 6914 Un homme va se faire vacciner avec sa maitresse. Mais malheureusement pour lui, sa femme et la soeur de cette dernière ont eu la même idée...



Ça aura au moins eu le mérite de casser la routine du personnel de ce centre.







Un argument de plus contre la vaccination !

Contribution le : Aujourd'hui 14:26:44