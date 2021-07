Une tempête de sable recouvre Dunhuang (Chine)

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 621 Karma: 443 Dimanche 25 Juillet, une tempête de sable d'une hauteur de 100 mètres a traversé la ville de Dunhuang, dans le nord-ouest de la Chine.





