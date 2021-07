Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

21210 [Âmes sensibles] Une femme portant un Tshirt Charlie Hebdo poignardée à Londres 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5211 Karma: 2981



La victime a été transportée à l'hôpital, "légèrement blessée à la tête" (communiqué de press).

La police londonienne a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur de l'attaque.



Edit modération : Non, très limite.La victime a été transportée à l'hôpital, "légèrement blessée à la tête" (communiqué de press).La police londonienne a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur de l'attaque.

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:22

Le sujet est verrouillé