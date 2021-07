Un Québecois raconte sa perte de poids massive en 3 ans à travers ses voyage.

Je viens d'arriver Inscrit: 04/08/2016 21:11 Post(s): 4



Voyager léger - Version 2021



Un Québecois pesant plus de 180 kilos a réussi à perdre 70 kilos en 3 ans. Malheureusement, il n'a pas bien documenté cette perte de poids pour pouvoir faire une vidéo intéressante de cette transformation. Qu'a cela ne tienne, il reste les vidéos de ses nombreux voyages. Cela donne une vidéo de progression de perte de poids croisée avec une video de voyage. On voient le trou de plus d'un an laissé par la pandémie que nous vivons actuellement...

Contribution le : Aujourd'hui 06:10:40