Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une allée tournante 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71052 Karma: 33328 Une allée tournante pour faire facilement demi tour





Driveway turntable

Contribution le : Aujourd'hui 08:45:47

alfosynchro Re: Une allée tournante 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9038 Karma: 3996 Maintenant, le tout est d'arriver à sortir sans se faire accrocher ! Mais bonne idée quand-même !

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:25