THSSS Faire copain copain avec une murène 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 803 Karma: 1358

un plongeur et une murène se font des câlins

edit @Skwatek oops ! corrigé, merci :S

FMJ65 Re: Faire copain copain avec une tortue 0 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12602 Karma: 3862 Faut bien la connaître car la morsure d'une murène, ça fait pas rigoler !!!

Nyark_Nyark Re: Faire copain copain avec une murène 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 29/01/2015 14:41 Post(s): 2638 Karma: 1533 Ca doit être compliqué pour elle de manger avec les dents arrachées.

