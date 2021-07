Cherche appli réveil Android

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12553 Karma: 5346





Merci Bonjour à tous,Je cherche une application de réveil pour smartphone android ayant la particularité de s'arrêter toute seule au bout d'un certain temps.La seule chose qui m'intéresse c'est qu'elle s'arrête toute seule, peu importe si le temps d'arrêt est programmable ou non.Contexte: j'utilisais jusqu'à présent l'application Réveil Xtrem qui possède cette fonctionnalité. Seul hic, j'ai dû changer de téléphone. Je me retrouve maintenant avec un Samsung A12. Le problème? Le réveil ne s'arrête plus tout seul...De toutes les applications que j'ai pu essayer, aucune n'a abouti: soit l'appli ne sonne pas du tout, soit elle sonne mais sans jamais ne s'arrêterQuelqu'un aurait peut-être une piste pour moi?Merci

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:20