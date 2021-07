Options du sujet Imprimer le sujet

BigbroZ Au volant de son camion « juke box », Emmanuel fait danser les rues de Paris 0 #1

Je suis accro Inscrit: 14/08/2018 22:43 Post(s): 1031 Karma: 2315 Un bon concept!! Mais je me demande quand même s'il a un parcours type ou s'il tourne dans la ville sans vraiment savoir...

en tout cas, il met l'ambiance là où il passe!





Au volant de son camion « juke box », Emmanuel fait danser les rues de Paris

Contribution le : Aujourd'hui 12:51:41