gazeleau catastrophe industrielle à Leverkusen

gazeleau



Le360 - | Une explosion dans un parc industriel d'entreprises chimiques a secoué Mardi la ville #allemande de #Leverkusen, envoyant un gros nuage noir s'élever dans les airs. Le360 -| Une explosion dans un parc industriel d'entreprises chimiques a secoué Mardi la ville #allemande de #Leverkusen, envoyant un gros nuage noir s'élever dans les airs.

Contribution le : Aujourd'hui 12:58:05

LeFreund Re: catastrophe industrielle à Leverkusen

Mais que fait Gretta?

(c'est le nouveau "mais que fait la police?")











(c'est le nouveau "mais que fait la police?")

Contribution le : Aujourd'hui 13:18:05

Hetzer Re: catastrophe industrielle à Leverkusen

Lubrizol outre-Rhin!

Par contre, chez eux, c'est immédiatement considéré comme un "danger extrême"!



Par contre, chez eux, c'est immédiatement considéré comme un "danger extrême"!

Contribution le : Aujourd'hui 13:32:53

FMJ65 Re: catastrophe industrielle à Leverkusen

Oups .... j'imagine que c'est pas une usine d'encens ....

Contribution le : Aujourd'hui 13:38:09