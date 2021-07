Un robot pour poser des dominos crée une fresque de >100'000 dominos!

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4862 Karma: 12941 Le youtubeur Mark Rober a créé un robot qui peut poser des dominos automatiquement :



World Record Domino Robot (100k dominoes in 24hrs)

