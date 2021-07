Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Bande annonce de Ghostbusters : afterlife 1 #1

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 690 Karma: 676





Ghostbusters: Afterlife - Official Trailer (2021) Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace Ça va casser du fantômeGhostbusters: Afterlife - Official Trailer (2021) Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:22

Ubbos Re: Bande annonce de Ghostbusters : afterlife 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1180 Karma: 825 Hum, un pressentiment mais jle sens pas (et sinon quels autre vieux pots ils vont déterrer? Sister Act? Willow? L'histoire sans fin?

Contribution le : Aujourd'hui 19:23:34

Loom- Re: Bande annonce de Ghostbusters : afterlife 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7231 Karma: 3079 Donc c'est parce qu'ils découvrent la voiture que les phénomènes recommencent ...



Et c'est tellement mieux avec des ados (vus qu'avec une bandes de femmes ça n'a pas marcher )

Ils sont vraiment en manque d'idées de créations de nouveau films.

Contribution le : Aujourd'hui 19:50:46