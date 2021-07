Jeu vidéo de tir à la 1ere personne (Zapper ou autre)

J'aime glander ici Inscrit: 10/12/2013 17:51 Post(s): 5930 Karma: 6468

Bonjour à tous je cherche un vieux jeu vidéo.

On jouait avec un pistolet laser avec fil genre zapper nintendo , on tirait sur des ennemis en 3d et on évoluait dans des couloirs. On avait le choix du scénario (à gauche ou à droite selon les situations). C'est pas James Bond hein ^^

Plus ancien genre 2 frères/ou protagoniste (détectives peut être) la couleur des décors plutôt claire. J'ai l'impression que c'est une franchise Nintendo, mais pas sur la nes.

Si ça rappelle un souvenir à quelqu'un. J'ai l'impression de devenir fou. ^^

Merci en tout cas

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:12