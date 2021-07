Une mésange arrache les poils d'un renard pendant sa sieste

Options du sujet Imprimer le sujet

C'est le cas de cette mésange à plumet noir, un oiseau qu'on trouve au sud des Etats-Unis et au Mexique, qui ne se gène pas pour arracher un à un les poils de ce renard en pleine sieste... OKLM, comme disent les oisillons.





