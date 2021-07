Quand une blonde ne comprend pas le jeu de l'appel de la fidélité

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 695 Karma: 681





La blonde à gauche "Gina" se fait inviter à participer au jeu de la fidélité !

Le présentateur demande à 2 complices célibataire dont l'une s'appelle Ashley d'appeler le petit ami de celle-ci et de lui proposer une rencontre.

Le petit ami accepte la rencontre et demande de ne pas le dire à Gina.

À ce moment le présentateur demande à Gina de réagir au téléphone, mais au lieu de s'en prendre à son petit ami infidèle, elle se retourne contre les 2 complices soi-disant entrain de lui piquer son copain !



Avis personnel :



Comme on n’a pas pu voir la conversation entière des 2 complices je pense qu'elles se sont faite passer pour une amie de Gina, d'où le fameux "ne le dites surtout pas à Gina" lors de leur conversation !

Gina, surement trop amoureuse, a voulu conserver son couple en cachant l'infidélité de son copain en envoyant balader les 2 complices !

- C'est mon avis le plus probable par rapport à la situation



Contribution le : Hier 23:10:32