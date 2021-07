La chaise du diable - Animation de Patrick Blades

Je viens d'arriver Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 16



l'histoire d'une chaise portant malheur...



ça doit être une pub pour une Assurance.







traduction des mots de la fin pour non anglophone :

le mal ne va pas nulle part , nous non plus

Le nom de l'assureur N1 soutenir plus d'affaires que n'importe quel assureur



La chaise du diable



