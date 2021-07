Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une automobiliste défonce un radar

Une automobiliste défonce un radar

Impaired Woman Charged After Driving Into Traffic Camera





Impaired Woman Charged After Driving Into Traffic Camera

Turbigo Re: Une automobiliste défonce un radar

- Chérie, t'as fait quoi à la voiture ?

- J'ai défoncé un radar, pourquoi ?

- Ah, j'ai rien dit...

FMJ65 Re: Une automobiliste défonce un radar

Bon ... eh bien celui-là il ne flashera plus personne !

