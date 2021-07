Recharger sa voiture électrique à l'aide d'un groupe électrogène O_O

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11551 Karma: 11502 Ca parait ridicule, America, toussa toussa. Mais ça illustre aussi une situation absurde quand on recharge sa voiture électrique à la maison, avec du courant qui provient d'une centrale au gaz ou au charbon car oui, bah ça existe.



Electrique ne veut pas forcément dire neutre en carbone, loin de là, n'en déplaise à certains.

