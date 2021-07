Mobileye fait circuler leur véhicule autonome dans les rues de New-York

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 703 Karma: 684

Mobileye (une filiale d'Intel) fait circuler leur véhicule autonome dans les rues de New-York pendant 40mn !

On peut y voir le style de conduite du véhicule, son intelligence, etc...toutes les explications sont en tout début de vidéo !





Unedited Mobileye Autonomous Vehicle Ride in New York

Contribution le : Aujourd'hui 12:11:02