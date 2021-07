Options du sujet Imprimer le sujet

Hhvictoire Comment augmenter la force musculaire ? 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 07/05 10:35:44 Post(s): 2 Bonjour à tous,

Je vais participer à un concours de bras de fer. Pour mieux me préparer, je suis à la recherche des méthodes ou astuces efficaces pour augmenter la force musculaire. Alors, que me conseillez-vous ?

Tous vos conseils seront les bienvenus

Merci,

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:25

trachsel Re: Comment augmenter la force musculaire ? 1 #2

Je suis accro Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 675 Karma: 348 Je sais pas comme ça je dirais.



Sport par exemple.



Ou bien exercices.



Genre au niveau du bras.



Le droite j'imagine.

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:34