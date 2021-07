Options du sujet Imprimer le sujet

Mahad General Lee imprimé en 3D

En vrai c'est pas mal, y aurait moyen de commercialiser plein de modèles prêt à monter.



En vrai c'est pas mal, y aurait moyen de commercialiser plein de modèles prêt à monter.

Drakkaru Re: General Lee imprimé en 3D

Nan c'est pas top, déjà pour 10€ t'as de belle maquette en magasin, la tu vois tout les défaut de l'impression 3D ca fais plutôt moche

Mahad Re: General Lee imprimé en 3D

@Drakkaru a écrit:

@Drakkaru a écrit:

Nan c'est pas top, déjà pour 10€ t'as de belle maquette en magasin, la tu vois tout les défaut de l'impression 3D ca fais plutôt moche



Tu met ça à aux caisses avec une belle pochette pour 2-3€ je suis sur que ça part comme des petits pains Citation :Tu met ça à aux caisses avec une belle pochette pour 2-3€ je suis sur que ça part comme des petits pains

Drakkaru Re: General Lee imprimé en 3D

@Mahad Oui mais t'es pas rentable par ce que trop long a fabriquer en impression 3d

