THSSS Retour à l'homme des cavernes

Comment ramener sa femme à la maison.

Ah le bon vieux temps...

Ah le bon vieux temps...



Sebmagic Re: Retour à l'homme des cavernes

Euuuh je l'ai écoutée vue sans le son c'est une horreur. Mais en plus y'a des gens contents, sérieux ?

vivaberthaga Re: Retour à l'homme des cavernes

Au final, par rapport aux cris de primates des spectateurs, un homme des cavernes est plutôt évolué...

Bouroski Re: Retour à l'homme des cavernes

Des fois pas le choix, alcool + medoc et la personne devient incontrôlable.

Il vaut mieux la tirer par les cheveux pour l'empêcher de nuire à autrui plutôt que la mettre au tapis par des moyens plus violent.

LaGodive Re: Retour à l'homme des cavernes

@Roheniem a écrit:

pourquoi tout le monde est content ?

Contexte, l'ami, contexte.

@Roheniem a écrit:

pourquoi tout le monde est content ?



Contexte, l'ami, contexte. Citation :Contexte, l'ami, contexte.

