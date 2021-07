Options du sujet Imprimer le sujet

Contribution le : Aujourd'hui 21:17:48

Bouroski Re: 25m nage libre à Manille + Remorque mal chargée

1) Ca fat plaisir à voir !

2) Vivement que l'on apprenne comment gérer une perte de contrôle en véhicule pour le permis de conduire, ca devrait être obligatoire.

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:03

Ze-GIF Re: 25m nage libre à Manille + Remorque mal chargée

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 726 Karma: 696 1/ Excellent, surtout en cette période de JO !!

2/ Heureusement la voiture s'est pas retourné, sinon ca aurait été dépanneuse et tout le tralala !

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:19

Surzurois Re: 25m nage libre à Manille + Remorque mal chargée

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4333 Karma: 3879

@Bouroski a écrit:

2) Vivement que l'on apprenne comment gérer une perte de contrôle en véhicule pour le permis de conduire, ca devrait être obligatoire.



je crois surtout qu'il faut apprendre à bien répartir la masse sur une remorque

La vidéo est déjà passée :



Contribution le : Aujourd'hui 22:24:57