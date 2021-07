Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Elle tombe du balcon d'un immeuble lors d'une fête entre amis 1 #1

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 733 Karma: 700

Elle s'est cassée les jambes, les bras , la tête est abimé le cou mais elle est vivante !

Source de la vidéo







Diario La Opinión - Este video se hecho viral en redes, en donde se observa a una mujer caer de un segundo piso, durante una fiesta privada, que era amenizada por el cantante Engell Melody Rengifo. El accidente ocurrió en Barranquilla “Ella está fuera de peligro, gracias a Dios”, dijo el artista. Barranquilla, Colombie , Graysi García une jeune femme tellement plongé dans la musique lors de la fête qu'elle en a oubliée sa propre sécurité !Elle s'est cassée les jambes, les bras , la tête est abimé le cou mais elle est vivante !Diario La Opinión - Este video se hecho viral en redes, en donde se observa a una mujer caer de un segundo piso, durante una fiesta privada, que era amenizada por el cantante Engell Melody Rengifo. El accidente ocurrió en Barranquilla “Ella está fuera de peligro, gracias a Dios”, dijo el artista.

Contribution le : Aujourd'hui 22:30:03