Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 733 Karma: 701 24 juin 2021 à Moravská Nová Ves en République Tchèque, un chien à affronter une tornade qui s'abattait sur la ville !

Juste pour info, il a était retrouvé et vivant !





dog vs. tornado - Moravská Nová Ves 24.6. 2021 Czech

Contribution le : Aujourd'hui 23:10:43