Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une dinde harcèle un facteur + Un chien se prend la tête 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71073 Karma: 33342 Une dinde harcèle un facteur à Madison, Wisconsin, USA





Persistent Turkey Pursues Mailman || ViralHog



Un chien se prend la tête dans sa gamelle





Cantankerous Dog Gets Head Stuck in Food Bowl Holder || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:44