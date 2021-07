Options du sujet Imprimer le sujet

Un entrepreneur fâché de ne pas être payé

Vous navigateur est trop vieux

Blumberg, Baden-Württemberg. Un entrepreneur détruit un bâtiment dans lequel il a travaillé pour un promoteur qui refuse de le payer.

Variel Re: Un entrepreneur fâché de ne pas être payé 0 #4

"Le fournisseur se réserve la propriété du bien jusqu'à complet paiement par l'acquéreur."

(Faire et défaire, c'est toujours travailler.)

(Faire et défaire, c'est toujours travailler.)

-Flo- Re: Un entrepreneur fâché de ne pas être payé 2 #5

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12945 Karma: 6940 Une petite pensée pour les futurs propriétaires qui étaient déjà en train de préparer leurs cartons...

Kratos2077 Re: Un entrepreneur fâché de ne pas être payé 0 #6

Je m'installe Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 366 Karma: 148





(Je signale, c’est de l’humour) Bon le constructeur est en tort et va devoir repayer la partie de la destruction... un devis devait’ l engager... ça va lui faire doubles charges, c’est pas malin.Et puis on ne peut reprocher à l’acquéreur de ne vouloir le payer, ça a pas l’air très solide, cette affaire(Je signale, c’est de l’humour)

