Olyer Un coach motive son élève 2 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1144 Karma: 1353



Vous avez surement du voir ces images. La judokate allemande Martyna Trajdos reveillée par son coach au Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Contribution le : Aujourd'hui 14:17:18

zoondoz Re: Un coach motive son élève 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 601 Karma: 213 Qu'est-ce qu'elle va prendre si elle perd son combat !

Contribution le : Aujourd'hui 14:57:13

FMJ65 Re: Un coach motive son élève 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12624 Karma: 3873 Ca marche super bien : elle a paumé !

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:48