Kilroy1 De la neige au Brésil

#1



De fortes chutes de neige au Brésil, dans la province de Rio Grande De fortes chutes de neige au Brésil, dans la province de Rio Grande

Contribution le : Aujourd'hui 14:48:04

THSSS Re: De la neige au Brésil #2

Brazil - Canela City

Brazil - Canela City

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:12

zoondoz Re: De la neige au Brésil #3

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 601 Karma: 213 Les Canadiens échangeaient bien quelques chasse-neiges contre des Canadair... Ils vont peut-être pouvoir faire affaire ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:02:02