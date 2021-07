Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Lu Xiaojun, haltérophile chinois au ralenti 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 822 Karma: 1397 207 kg. Impressionnant!!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:04:25

gazeleau Re: Lu Xiaojun, haltérophile chinois au ralenti 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4259 Karma: 3402 Le ralenti permet de prendre la mesure de la technique et de la maîtrise en plus de la force.

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:45

Meph974 Re: Lu Xiaojun, haltérophile chinois au ralenti 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 624 Karma: 366

@gazeleau a écrit:

Le ralenti permet de prendre la mesure de la technique et de la maîtrise en plus de la force.



+1...



Ton commentaire donne plus de sens a cette vidéo. J'aime. Citation :+1...Ton commentaire donne plus de sens a cette vidéo. J'aime.

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:13