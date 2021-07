Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Boris Johnson vs Parapluie

Boris Johnson struggles with umbrella at police memorial unveiling Assis à coté du Prince Charles pendant l'inauguration à Alrewas, dans le Staffordshire, d'un mémorial en l’honneur des policiers britanniques morts dans l’exercice de leurs fonctions, le Premier ministre anglais Boris Johnson galère sévère avec son parapluie.Boris Johnson struggles with umbrella at police memorial unveiling

Aujourd'hui 18:03:39