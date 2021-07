Régis le conducteur de camion.

Je m'installe Inscrit: 22/09/2006 20:24 Post(s): 128 Karma: 318







Texting lorry driver causes serious injury crash on A27



Source Mais que va t'il se passer avec ce Régis qui utilise son téléphone en conduisant un camion ? (en n'ayant pas de ceinture de sécurité bien sûr, ça ne sert à rien )Texting lorry driver causes serious injury crash on A27

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:47