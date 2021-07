Options du sujet Imprimer le sujet

Voir des grizzlis de près au Katmai National Park, Alaska, USA





Close Encounter With Grizzly Bear Chasing Other Grizzly || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:09:37

Meph974 Re: Voir des grizzlis de près

Comme quoi les chemins fait par l'homme, les animaux les aiment aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 08:29:31

Contribution le : Aujourd'hui 08:29:31

alfosynchro Re: Voir des grizzlis de près

C'est pas trop dans leurs habitudes de se déplacer en groupe de deux... Ou alors c'est le mal qui coure après la femelle... Ou l'inverse !?

Contribution le : Aujourd'hui 08:40:27

Contribution le : Aujourd'hui 08:40:27