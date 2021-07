Comment rejouer à Hexagon ?

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1327 Karma: 515





J'ai eu l'envie nostalgique de rejouer à







Sauf qu'Adobe Flash Player n'est plus supporté depuis 2020, alors comment faire ?



J'ai essayé d'utiliser le fichier .swf directement mais :





J'ai essayé Ruffle et Lightspark sans succès.





Faut-il dénicher une version d'un navigateur de 2019 pour que ça marche ?



