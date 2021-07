Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Glissement de terrain en Inde. Ou quand la montagne de barre 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 827 Karma: 1413 Vous navigateur est trop vieux

Sirmaur district, Himachal Pradesh, India

Contribution le : Aujourd'hui 13:50:45

Ju-dah Re: Glissement de terrain en Inde. Ou quand la montagne de barre 0 #3

Je suis accro Inscrit: 08/02/2011 18:35 Post(s): 1040 Karma: 892 Alors je fais une grosse généralité, mais à chaque fois que je vois une vidéo se passant en inde, ils ont tout de même un sacré instinct de survie, là ils restent pepouzes au bord en train de regarder le sol se dérober

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:06