Comment (presque) se faire voler son compte youtube!

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4877 Karma: 12955





N'oubliez pas d'activer le double facteur d'authentification (à quand la même chose sur Koreus? J'aimerai pas qu'on me vole mon karma ) Le youtubeur Jim Browning (dont j'ai partagé une vidéo ici en Mars) a failli se faire voler son compte youtube. Lui qui cherche à débusquer les arnaqueurs, a réussi à se faire arnaquer! Vidéo longue et en anglais mais qui est très intéressante :My channel was deleted... HOW?N'oubliez pas d'activer le double facteur d'authentification (à quand la même chose sur Koreus? J'aimerai pas qu'on me vole mon karma

Contribution le : Aujourd'hui 21:35:11