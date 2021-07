Ne laissez personne dans une voiture au soleil

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4877 Karma: 12955





Dogs rescued from hot vehicle in shopping center parking lot 7-22-21



(un des deux chiens va devoir être euthanasié pour limiter ses souffrances ) Oui bon d'accord, la vidéo n'a pas un grand intérêt, mais si elle peut servir de petite piqûre de rappel de ne laisser personne (que ce soit animal ou enfant) dans une voiture au soleil, alors je me dis que ça vaut la peine de la partager :Dogs rescued from hot vehicle in shopping center parking lot 7-22-21(un des deux chiens va devoir être euthanasié pour limiter ses souffrances

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:36