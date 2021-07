Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Petite vidéo sur les nouveaux Hummer électriques! 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4881 Karma: 12959



The Electric Hummer: Hands-On & Impressions! Le youtubeur Marques Brownlee a eu la chance de pouvoir essayer les Hummer électriques qui sortiront l'année prochaine :The Electric Hummer: Hands-On & Impressions!

Contribution le : Aujourd'hui 09:40:58