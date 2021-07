Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Petite vidéo sur la sous-traitance dans l'hôtellerie 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4886 Karma: 12969 Petite vidéo sur la sous-traitance dans l'hôtellerie :



Diable Positif: Sous-traitance et maltraitance



Bonus, la chanson des femmes de chambre :



Les femmes de chambre de l'IBIS Batignolles lancent leur clip !

Contribution le : Hier 23:03:53