Options du sujet Imprimer le sujet

Kokoon Accident de voiture, qui est en tort ? 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 09:23 Post(s): 325 Karma: 219 J'aime bien déterminer qui est en tort mais là j'avoue que j'ai du mal







Ca pourrait étre le nouveau sujet d'un jeu d'ailleur

Contribution le : Aujourd'hui 16:01:19

Variel Re: Accident de voiture, qui est en tort ? 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14367 Karma: 5173 Selon le droit français, c'est le véhicule qui sort d'un parking.

(Et même s'il enfonce le flanc droit de son adversaire…)

Accessoirement, le fait que le premier véhicule (celui qui filme) se soit arrêté ne donne aucun droit à sortir sans observer la plus grande attention à la circulation, p.ex. au cas où un autre véhicule doublait le premier à ce moment précis.

Contribution le : Aujourd'hui 16:45:51