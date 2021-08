Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Ils se partagent la médaille d'or au saut en hauteur 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8393 Karma: 1896





Belle image de sport de Mutaz Barshim et Gianmarco Tamberi qui décident de partager la médaille d'or du saut en hauteur.

Ils étaient à égalité (3 fautes à la même hauteur), ils pouvaient faire un saut final pour se départager, ils ont pu se partager la médaille d'or Belle image de sport de Mutaz Barshim et Gianmarco Tamberi qui décident de partager la médaille d'or du saut en hauteur.Ils étaient à égalité (3 fautes à la même hauteur), ils pouvaient faire un saut final pour se départager, ils ont pu se partager la médaille d'or

Contribution le : Aujourd'hui 19:30:27