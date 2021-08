Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund La 1ère vidéo diffusée sur MTV, le 1er août 1981 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4889 Karma: 12971

Vous navigateur est trop vieux

Il s'agit de la chanson “Video Killed the Radio Star” par The Buggles



Juste avant celle-ci, il y a eu cette introduction :



MTV Original Broadcast 8/1/1981



Source



(au passage, bon 1er août 1291 ) La 1ère vidéo musicale diffusée sur MTV, le 1er août 1981 :Il s'agit de la chanson “Video Killed the Radio Star” par The BugglesJuste avant celle-ci, il y a eu cette introduction :MTV Original Broadcast 8/1/1981(au passage, bon 1er août 1291

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:01