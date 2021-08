Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des orang-outans

https://www.reddit.com/r/AnimalsBeingDerps/comments/ow4u4l/a_lady_dropped_her_sunglasses_into_an_orangutan/ Le malheur des uns fait le bonheur des autres…



Wiliwilliam Re: Une femme fait tomber ses lunettes dans l'enclos des orang-outans

Haha, je suis mort! Le petit qui essaie de chopper la paire et la mère qui la recale en mode "A moi!"

