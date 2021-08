Coup de gueule scalpers

Je suis accro Inscrit: 15/08/2014 10:21 Post(s): 541 Karma: 198

Salut à tous,



ça fait maintenant des semaines que je guette tous les jours le drop d'une 3080 en version FE. Aujourd'hui, à 15h09 pétantes, un drop sur LDLC. Ni une ni deux, je clique sur le lien. J'arrive à alimenter le panier, et continue vers le paiement. Je fais toutes les étapes jusqu'à la vérification par SMS de ma banque, et là... BAM ! Plus de disponibilités.



J'en viens à me demander si je devrais pas moi-même programmer un bot pour acheter directement sur LDLC lorsqu'un drop arrive. Vous avez subit le même truc que moi ? Parce que franchement, ça commence à devenir lourd cette histoire, surtout qu'il s'agit d'une version FE, pas celle qui a le plus la côte.



Voilà. C'était juste pour péter un câble par écrit. Merci de m'avoir lu, je m'en vais casser des murs avec ma tête.

Contribution le : Aujourd'hui 15:22:25