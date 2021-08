Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 850 Karma: 1474 Un blaireau se libère de l'étreinte d'un python, le tue, et défend son nouveau casse-croûte contre deux chacals.



Contribution le : Aujourd'hui 17:29:54

Meph974 Re: Badass le blaireau 1 #2

DJP



Et C'est un ratel pas un blaireau, une espèce super méchante.Et DJP

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:51

microceb Re: Badass le blaireau 0 #3

Je m'installe Inscrit: 18/08/2010 19:10 Post(s): 457 Karma: 460 C'est un Ratel, c'est increvable comme bestiole. Ils peuvent même s'attaquer aux Lions pour leur voler de la nourriture.

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:03